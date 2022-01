Zurück auf der Piste in Pfunds

Oftersheim. Zwei Jahre haben die Mitglieder des Skiclubs auf eine Reise verzichtet. Nun haben sie eine Woche in Pfunds – auf fast 1000 Meter Meereshöhe direkt am Rechenpass in Tirol verbracht. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort sind die Teilnehmer um den Organisator Winfried Kienzler und seine Übungsleiter bei der Familie Westreicher im Posthotel Pfunds untergebracht. Bei den Teilnehmern sei die Freude über das Wiedersehen nach so langer Zeit sehr groß gewesen.

Infrastruktur lockt Mitglieder

So sehen die Einreisebestimmungen in Österreich und der Schweiz aus Österreich hat seine Einreisebestimmungen massiv verschärft: Vollständig geimpfte und genesene Personen müssen zusätzlich einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder eine Booster-Impfung nachweisen können. Wer das nicht kann, muss bereits vor dem Grenzübertritt das Einreiseformular ausfüllen und nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt. Einreisende ohne 2G-Nachweis müssen ebenfalls das Einreiseformular ausfüllen und für zehn Tage in Quarantäne. Von dieser können sie sich nach frühestens fünf Tagen freitesten. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht befreit, wenn sie mit einem Erwachsenen einreisen: Es gelten dieselben Quarantäne-Bestimmungen wie für die erwachsene Begleitperson. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gelten die allgemeinen Einreiseregeln mit Booster, PCR-Test oder Quarantäne. Die Schweiz hat ihre die Einreisebestimmungen gelockert: Vollständig Geimpfte und Genesene dürfen wieder ohne zusätzlichen Corona-Test einreisen. Nicht-immunisierte Reisende ab 16 Jahren benötigen einen negativen Corona-Test (PCR-Test, maximal 72 Sunden alt, oder Antigen-Schnelltest, maximal 24 Stunden alt). Ein zweiter Test vier bis sieben Tage nach der Einreise ist nicht mehr nötig. Und die Registrierungspflicht gilt nur noch für Flug- und Fernbusreisende. nina

Als Skigebiet wurde ausschließlich das Gebiet Samnaun/Ischgl angefahren. Besonders die Infrastruktur der Lifte sei dort herausragend. Jeder Teilnehmer sei nach der langen Pause gespannt gewesen, wie es mit den ersten Schwüngen klappen würde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Belohnt wurde die Gruppe mit bestem Wetter und guten Pistenverhältnissen. Auffallend war zum einen, dass sich die Hänge, auf denen sich die Skiläufer auch bei Zulauf an einem Wochenende noch recht gut verteilen, manchmal fast wie leer gefegt zeigten – das erlaubte endlose Carvingschwünge. Scheinbar reisten wegen der Pandemie doch deutlich weiniger Urlauber an.

Zum anderen waren in dem grenzüberschreitenden Skigebiet auf der Schweizer Seite im Gegensatz zu Österreich im Sessellift keine Masken vorgeschrieben. In Kabinenbahnen galt die Vorschrift aber in beiden Ländern. Coronabedingt fiel der Après-Ski natürlich aus, was, wie die Sperrstunde im Hotel um 22 Uhr von jedem akzeptiert wurde und der sehr guten Stimmung in der Gruppe keinen Abbruch tat. Die Gelegenheit zum zollfreien Einkauf nach dem Skifahren im Bergdorf Samnaun wurde genutzt, die Geschäfte waren bis auf wenige Ausnahmen alle geöffnet.

Trotz allen Auflagen und Änderungen im Ablauf, war die Ausfahrt für die mehr als 30 Teilnehmer ein voller Erfolg und es gab, was für alles das Wichtigste ist, keinerlei Verletzungen. Die Rückfahrt verlief ebenso problemlos und man freute sich schon auf die Ausfahrt im nächsten Jahr, dann hoffentlich mit weniger Einschränkungen, aber genau so viel Spaß. zg