Zustand von Oberleitungsmasten in Oftersheim wirft Fragen auf

Oftersheim. „Schauen Sie sich das mal an, da wird Ihnen schwindelig.“ Mit diesen Worten hat ein Leser die Redaktion auf den Zustand von Oberleitungsmasten im Umkreis eines Bahnübergangs bei Oftersheim hingewiesen, die stark von Rost befallen seien.

Konkret geht es um den Bahnübergang am Heuweg, also zwischen Wildgehege und dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt. Ein Besuch vor Ort ergibt, dass die beiden zugänglichen Masten direkt an dem Übergang an der Strecke von Oftersheim nach Hockenheim in der Tat stark verrostet aussehen – und zwar sowohl unten am Sockel als auch weiter oben. Eine Anfrage bei der Deutschen Bahn, ob dieser Zustand Grund zur Sorge bietet und wie regelmäßig das Material überprüft wird, läuft bereits.