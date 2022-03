Zwei Bewerber für die Pfarrstelle

Oftersheim. Nach mehr als einem Jahr Vakanz auf der zweiten Pfarrstelle im Teampfarramt gibt es erfreuliche Nachrichten: Die zweite Pfarrstelle wurde zum zweiten Mal ausgeschrieben, und es könnte möglich sein, sie im kommenden halben Jahr wieder neu zu besetzen. Es liegen zwei Bewerbungen vor: Pfarrer Dr. Simon Layer und Pfarrerin Andrea Schweizer. Das schreibt die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Pfarrerin Andrea Schweizer, die im Moment in Karlsbad und als Geschäftsführerin des Gustav-Adolf-Werks Baden wirkt, wird sich am Sonntag, 27. März, um 16 Uhr in der Christuskirche mit einer Andacht und einer anschließenden Gemeindeversammlung der Gemeinde vorstellen. Sie schreibt der Gemeinde: „Aufgewachsen in Pforzheim, vielfältig in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, habe ich Theologie studiert in Heidelberg, Tübingen, Hamburg und Thessaloniki/Griechenland. Zum Lehrvikariat war ich in Eichel-Hofgarten im Kirchenbezirk Wertheim und zum Pfarrvikariat in den Kirchenbezirken Boxberg und Adelsheim.“

Ihre erste Pfarrstelle habe sie in Niklashausen und Höhefeld im Kirchenbezirk Wertheim. Mit einer halben Stelle sei sie damals zudem als Pfarrerin im Religionsdienst gewesen. Meine zweite Pfarrstelle führte sie nach Karlsbad-Auerbach im Kirchenbezirk Karlsruhe-Land. Daneben ist sie Geschäftsführerin des Gustav-Adolf-Werkes in Baden, dem ältesten Spendenwerk unserer Landeskirche für evangelische Minderheiten weltweit. „Von Herzen bin ich Gemeindepfarrerin, feiere mit großer Freude vielfältige Gottesdienste, begleite gerne Menschen in allen Lebenslagen, komme mit ihnen über Gott und die Welt ins Gespräch, gestalte mit anderen engagiert und kompetent ein buntes Gemeindeleben und pflege die Kontakte zur Ökumene, zur Kommune, zu den Vereinen, in die Region und den Kirchenbezirk. Mir liegt an einem lebendigen, fröhlichen Miteinander getragen von Gottes Gegenwart. Nach getaner Arbeit treffen Sie mich auf dem Fahrrad, auf dem Pferd, im Wasser oder im Kreis von Freundinnen und Freunden. Manchmal genieße ich aber auch einfach die Ruhe bei einem kühlen oder warmen Getränk am Abend, einem guten Buch oder einem Spaziergang in der Natur. Alles Weitere fragen Sie mich einfach bei einem persönlichen Kennenlernen! Darauf freue ich mich“, schreibt sie.

In der Kurpfalz am schönsten

Pfarrer Dr. Simon Layer, der momentan in Kraichtal-Münzesheim wirkt, wird sich am Sonntag, 3. April, ebenfalls um 16 Uhr mit einer Andacht in der Christuskirche und in einer anschließenden Gemeindeversammlung der Gemeinde vorstellen. In seiner Kurzvorstellung schreibt er der Gemeinde: „In der Kurpfalz ist es immer noch am schönsten. Nicht nur, aber auch darum bewerbe ich mich auf die Pfarrstelle II in Oftersheim. Damit Sie auch wissen, wer ich bin: Ich heiße Simon Layer, wurde 1988 in Heidelberg geboren und bin in direkter Nachbarschaft – in Plankstadt – aufgewachsen. Dort war ich beim Sport und bei Kirche sehr engagiert, war während meines Theologiestudiums in Heidelberg (2008 bis 2014) auch in den Plänkschder Kirchengemeinderat gewählt.“

Umweg über Wissenschaft

Nach bestandenem Examen habe er einen Umweg über die Wissenschaft gemacht und mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgesellschaft in Erlangen geforscht, wo er 2018 promoviert wurde. Danach ging es nach Mannheim-Vogelstang ins Vikariat und 2020 nach Kraichtal-Münzesheim für seinen Probedienst. Nach diesen zwei Jahren habe er mit seiner Frau entschieden, sich noch einmal neu zu orientieren und etwas näher in Richtung Heimat zu ziehen.“

Neben seinem Drang zu ausreichender Bewegung erfreue er sich besonders an gehörter und selbst erzeugter Musik, Büchern, Tee in rauen Mengen und ganz besonders: heißer Schokolade. Und alles Weitere zu erfahren, werde sich möglicherweise auch hier bald noch Zeit geben.

Der Kirchengemeinderat wird dem Bewerber nach der Ordnung der Landeskirche durch eine Wahl das Vertrauen aussprechen: am Donnerstag, 7. April, ist um 18.30 Uhr der Wahlgottesdienst, so dass nach dem Weggang von Pfarrerin Professor Dr. Sibylle Rolf das Pfarramtsteam hoffentlich bald wieder vollständig ist. zg/Bilder: privat