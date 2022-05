Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt – Zeugen gesucht

Oftersheim. Bei einem Unfall sind am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zwei Fahrradfahrer in Oftersheim zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision in der Mannheimer Straße an der Einbiegung zur Hockenheimer Straße. Dabei wurde ein 51-Jähriger schwer und ein 60-jähriger Mann leicht verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 2880 in Verbindung zu setzen.

