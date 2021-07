Zwei Neue im Rathaus

Oftersheim. Zwei neue Mitarbeiterinnen verstärken das Rathaus. Sybille Fitterling arbeitet seit dem 1. Juli im Rechnungsamt – im Zimmer 41 im zweiten Stock des Rathauses, Mannheimer Straße 49. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Sie ist stellvertretende Rechnungsamtsleiterin. Ebenfalls neu im Team der Verwaltung ist Britta Josupeit. Sie ist seit dem 1. Juli kommunale Integrationsbeauftragte. Ihr Büro befindet sich im Zimmer 11 im Erdgeschoss des Rathauses. Bei Fragen und Unterstützungsbedarf können sich nicht nur Geflüchtete und Ehrenamtliche an sie wenden, sondern auch Bürger, Vereine und andere Akteure in der Flüchtlingsarbeit.

Hier gibt’s den Kontakt Sybille Fitterling hat im Rathaus die Telefonnummer 06202/59 71 41 und die E-Mail: rechnungsamt@oftersheim.de. Britta Josupeit ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 06202/59 71 12 und der E-Mail: integration@oftersheim.de zu erreichen. zg

Weiterhin sollen Bürger für einen Vor-Ort-Termin einen Termin unter Telefon: 06202/59 70 oder E-Mail: buergerbuero@oftersheim.de vereinbaren. Eingeschränkt geöffnet ist montags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr. In diesen Zeiten können Ausweise oder Mülltüten abgeholt oder Dokumente beglaubigt werden – auch ohne Termin. zg/(Bilder: Gemeinde)