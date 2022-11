Zwei versuchte Einbrüche in Oftersheim

Oftersheim. Zu zwei versuchten Einbrüchen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Oftersheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben ein oder mehrere Einbrecher versucht, im südöstlichen Teil der Gemeinde in eine Arztpraxis einzubrechen. Zu diesem Zweck versuchten der oder die Täter, gewaltsam eine Zugangstür aufzubrechen, stahlen letztlich aber nichts.

In derselben Nacht kam es auch zu einem versuchten Einbruch ins Oftersheimer Pfarramt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06202/2880 melden.