Zweiter Piks für 280 Senioren

Oftersheim. Rund 280 Senioren aus Oftersheim hatten sich für die Erstimpfung am 14. und 15. April im Rose-Saal angemeldet. Zwei mobile Impfteams machten an diesen beiden Tagen Station in der Hardtgemeinde. Mehr als ein Drittel der Impflinge war über 80 Jahre alt, die übrigen im Schnitt Mitte 70, lautete die Bilanz nach der Aktion.

AdUnit urban-intext1

In der kommenden Woche ist nun die Zweitimpfung für diese bereits erstmals geimpften Personen terminiert. Die berechtigten Bürger wurden erneut von der Rathausverwaltung informiert.

Am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Mai, werden ausschließlich die geimpft, die bereits ihre Erstimpfung im April im Rose-Saal erhalten hatten, teilt die Gemeinde mit. Weitere kommunale Impftermine sind derzeit aufgrund der vermehrten Impfungen in den örtlichen Arztpraxen nicht geplant.

Ohne Priorisierung bei Hausärzten

Denn ab Montag, 17. Mai, kann dort mit allen Impfstoffen ohne Priorisierung geimpft werden. Das teilte das Sozialministerium des Landes am Mittwoch mit. In den Arztpraxen erfolgt die Priorisierung dann vollständig durch die behandelnden Ärzte, die – so die Begründung des Ministeriums – ihre Patienten am besten kennen und entscheiden können, wer die Impfung zuerst braucht. Das ermögliche ihnen gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Organisation der Impfungen und der Terminvergabe. Die Aufhebung der Priorisierung in den Praxen erfolge in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

AdUnit urban-intext2

Ab 17. Mai öffnet das Land außerdem die Terminvergabe in den Impfzentren für alle Berechtigten aus der dritten Priorität. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung allerdings erhalten. Hier sei sie weiterhin notwendig, um sicherzustellen, dass in den Impfzentren Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder mit hohem Ansteckungsrisiko zuerst geimpft werden.