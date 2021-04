1000 Euro für guten Zweck

Plankstadt. Zur Aktion „1250 Jahre – 125 Bäume für Plankstadt“ haben die Verantwortlichen bereits im Dezember den Aufruf gestartet, gegen eine Geldspende einen eigenen Baum zu erwerben – mit samt Anbringung eines Emblems. Mehrere Spender haben dabei jeweils über 100 Euro gespendet. Über Spenden in solcher Höhe muss der Gemeinderat entscheiden. Insgesamt sind so 4735 Euro zusammengekommen. Die Urkunden für die Bäume sind bereits verschickt worden.

Außerdem hat Jutta Müller, ehemalige Leiterin des Kindergartens von St. Martin, 1000 Euro an die örtliche Notgemeinschaft gespendet. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betonte Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wenn Sie jemanden sehen, der Hilfe braucht, sprechen Sie mich an“, fügte er an die Gemeinderäte gerichtet hinzu.

Sitzbank unter Kirschblüten

Außerdem habe die Gemeinde eine Spende in Höhe von 420 Euro erhalten, welche für eine Sitzbank zu Ehren eines Verstorbenen waren. Die Bank stehe bereits – unter blühenden Kirschbäumen.

Die Sprecher der Fraktionen dankten den Spendern und freuten sich vor allem über den Betrag für die Notgemeinschaft. „Das ist ein wichtiges Zeichen“, meinte zum Beispiel Kerstin Engelhardt (SPD). Der Gemeinderat stimmte der Annahme der Spenden einstimmig zu. caz

