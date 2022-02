11,8 Prozent der Plankstadter waren bereits infiziert

Plankstadt/Kreis. Die Corona-Zahlen klettern aktuell weiter in die Höhe. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Mittwoch, 9. Februar, 880 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hockenheim hat mit 174 aktiven Fällen den Höchstwert vor Schwetzingen (149) und Brühl (142). In Plankstadt sind 78 Personen positiv getestet – 17 Menschen haben sich in der Gemeinde seit dem Vortag neu infiziert. Seit Beginn der Pandemie waren insgesamt 1226 Plankstadter mit dem Coronavirus angesteckt. Das entspricht rund 11,8 Prozent der Einwohner.

93 Eppelheimer sind darüber hinaus erkrankt – darunter sind 42 Neuinfektionen. Insgesamt waren bereits 1880 Personen in der Stadt positiv getestet. Das sind etwa 12,3 Prozent der Bevölkerung in Eppelheim.

Diese Regeln gelten jetzt Die baden-württembergische Landesregierung hat neue Corona-Regelungen verkündet. Diese sind seit Mittwoch in Kraft. In der Alarmstufe I entfällt die 3G-Regel für den Einzelhandel. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aber bestehen. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Theater- und Konzertaufführungen sind in der Alarmstufe I wieder mehr Besucher zugelassen. Im Freien können so mit 2G bei maximal 50 Prozent Auslastung 5000 Zuschauern oder mit 2Gplus sogar 10 000 Zuschauer zusammenkommen. Bei Volks- und Stadtfesten sind ebenfalls mehr Menschen erlaubt. Die Vorgaben zur Datenerhebung durch Betreiber und Veranstalter werden weitestgehend aufgehoben. Lediglich in einzelnen Settings wie beispielsweise Diskotheken müssen weiter Kontaktdaten gesammelt werden. Die Corona-Warn-App ist weiterhin zulässig und wird von der Landesregierung ausdrücklich empfohlen. In der Alarmstufe I gelten nach wie vor keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. In der Alarmstufe II dürfen sich innen maximal zehn und außen maximal 50 geimpfte oder genesene Personen treffen. caz

In Oftersheim sind 73 Fälle bekannt, in Ketsch 79 und in Reilingen 77. Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (67) und Neulußheim (68).

Im gesamten Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises sind 4881 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1157,2 – das sind 45,6 weniger als am Vortag. Zum Vergleich: In der Stadt Heidelberg ist die Inzidenz Stand 9. Februar auf 932,3 angewachsen, in Mannheim liegt sie Stand 8. Februar bei 1032,2 und in ganz Baden-Württemberg bei 1537,3.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz des Bundeslandes ist außerdem um 0,5 auf 7,7 gestiegen. Obwohl das über dem Wert von 6, was als Grenzwert zur Alarmstufe II festgelegt worden ist, liegt, gilt derzeit die Alarmstufe I. Die Alarmstufe II wird erst dann ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6 erreicht oder überschreitet und die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet.

Über 55 000 Personen genesen

977 Personen haben sich im Rhein-Neckar-Kreis seit dem Vortag neu mit dem Virus infiziert – somit sind 4881 Menschen aktuell positiv getestet und seit Beginn der Pandemie 61 178 Fälle im Gebiet bekannt. 55 739 Erkrankte sind mittlerweile zudem wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 558 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es ist kein zusätzlicher Todesfall hinzugekommen.

Aktuell werden in der Schwetzinger GRN-Klinik acht Patienten mit bestätigter Covid-Infektion auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation liegt kein Covid-Patient, wie eine Sprecherin der Klinik am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. caz

Info: Weitere Infos und Grafiken gibt’s im Dossier unter schwetzinger-zeitung.de/corona