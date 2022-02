122 Plankstadter sind derzeit infiziert

Plankstadt/Region. Zwar geht der Trend bundesweit bergab, bei uns aber klettern die Corona-Zahlen weiter in die Höhe. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Donnerstag, 17. Februar, 1769 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Hockenheim hat mit 301 aktiven Fällen den Höchstwert vor Eppelheim, wo 278 Personen positiv getestet sind. 46 Menschen haben sich dort seit dem Vortag neu infiziert – 2258 Eppelheimer waren somit seit Beginn der Pandemie erkrankt. Das sind etwa 14,8 Prozent der Bewohner.

Für Schwetzingen meldet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 267 Fälle. In der Spargelstadt waren bislang 3017 Personen und somit knapp 14 Prozent der Bevölkerung erkrankt. 122 Personen sind außerdem in Plankstadt infiziert, darunter befinden sich 19 Neuinfektionen. 1389 Einwohner waren dort insgesamt bereits erkrankt – das entspricht 13,41 Prozent aller Einwohner der Gemeinde.

Brühl verzeichnet 169 positiv Getestete, Oftersheim 164 und Ketsch 159. Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (72), Reilingen (110) und Neulußheim (127).

Im ganzen Rhein-Neckar-Kreis sind 7951 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1427,7 – sie ist im Vergleich zum Vortag deutlich um 73,3 gesunken. Dennoch haben sich 1334 Personen neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie 70 741 Fälle im Kreis bekannt. 62 221 Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 569 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Virus im Kreis. Seit dem Vortag sind keine Todesfälle dazugekommen.

Die GRN-Klinik in Schwetzingen meldet nach aktuellem Stand 14 Covidpatienten auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befindet sich kein Covidpatient.

In Heidelberg liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 1330,5. Dort sind 2118 aktive Fälle bekannt. Der Wert für Mannheim wird Stand Mittwoch, 16. Februar, auf 1464,2 beziffert. Die Inzidenz in Baden-Württemberg liegt mit 1642,8 deutlich höher, die Hospitalisierungsinzidenz ist auf 7,7 gestiegen.

Schutzmaßnahmen entfallen

Es gilt nach wie vor die Alarmstufe I – weitere Lockerungen und eine neue Corona-Verordnung sind aber bereits in Sicht: Baden-Württemberg zieht nämlich bei der nun geplanten schrittweisen Aufhebung der Corona-Maßnahmen bis Mitte März mit, die Bund und Länder beschlossen haben.

Das bedeutet, dass aller Voraussicht nach in viereinhalb Wochen auch im Südwesten so gut wie alle Schutzmaßnahmen wegfallen dürften – dann blieben nur noch die Maskenpflicht und das Abstandhalten. Im ersten Schritt sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene komplett gestrichen und die 2G-Regelung im Einzelhandel generell gekippt werden. In Baden-Württemberg ist das derzeit schon der Fall.

Im zweiten Schritt sollen dann ab Freitag, 4. März, außerdem Gastronomie und Hotels nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für Personen mit negativem Test öffnen. Bei überregionalen Großveranstaltungen sind zudem im Innen- sowie dem Außenbereich wieder deutlich mehr Zuschauer zugelassen. caz