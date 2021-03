Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde freut sich über eine Spende der Netze BW in Höhe von 1466,70 Euro.

Das Unternehmen hat dafür seine Portokasse geplündert. Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen, heißt es in einer Pressemitteilung des Netzbetreibers, der als Anreiz verspricht, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

„Normalerweise nutzen wir die Gelegenheit gerne für einen persönlichen Kontakt – der Austausch mit den Vereinen und karitativen Einrichtungen ist für mich immer auch eine Bereicherung“, erklärt Andreas Stampfer, Kommunalberater bei Netze BW. Darauf wurde allerdings wegen Corona sicherheitshalber verzichtet, was aber der Freude keinen Abbruch tat.

Freude bei Pfarrerin Banse

„Wir freuen uns über jede Finanzspritze, in diesen Tagen mehr denn je, denn wir hören und sehen immer wieder, dass durch die Corona-Pandemie Menschen in finanzielle Not geraten. Dafür ist diese Spende da“, sagt Pfarrerin Christiane Banse und bedankt sich deshalb bei allen Haushalten.

Besonders schön sei es, so Bürgermeister Nils Drescher, dass die Plankstadter Bürger dazu beigetragen haben: „Das ist für mich ein Zeichen von Solidarität in unserer Gemeinde mit starkem Bezug zur Bewältigung der aktuellen Krise.“ zg