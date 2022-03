15 Geflüchtete aus der Ukraine sind jetzt in Plankstadt

Plankstadt. Die Gemeinde, die beiden Kirchen und das Deutsche Rote Kreuz bitten die Bevölkerung in einer Pressemitteilung, mit Geldspenden den Geflüchteten aus der Ukraine beim Start in der Fremde zu helfen. „Dies ist derzeit die effektivste Form der Hilfe“, bestätigen die Sprecher der örtlichen und kirchlichen Hilfseinrichtungen.

Bürgermeister Nils Drescher appelliert: „Jede noch so kleine Spende hilft, die Menschen sind stark traumatisiert“, spricht er vom Kennenlernen der ersten 15 Geflüchteten, die in Plankstadt alle in private Unterkünfte einziehen konnten. Es sei kaum vorstellbar, dass eine Familie ihre älteren, bereits erwachsenen Kinder, in der Ukraine zurücklassen mussten, mit den jüngeren Kindern flüchten konnten, was nur eines der Schicksale in einer wahren Flut ist. Mit dem, was sie am Leib tragen, sind diese Menschen über Tage und Wochen zu Fuß an die Grenze gewandert, mit Gedanken, an alle, die sie zurücklassen mussten und mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Restaurants bereiten Essen zu

So können Interessierte helfen Die Gemeinde hat eine E-Mail-Adresse für Hilfsangebote eingerichtet. Unter ukraine@plankstadt.de können sich ehrenamtliche Helfer melden, die die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützen wollen. Zwischenzeitlich sind 15 Personen in Plankstadt untergebracht, weitere Aufnahmen folgen. Benötigt werden Übersetzer für Deutsch-Ukrainisch oder Russisch, Angebote für Wohnraum, Unterstützung bei Behördengängen, Organisation von Sachleistungen auf konkrete Bitte und Sprachunterricht Deutsch für Anfänger. Interessierte sollen ihre Kontaktdaten angeben und mitteilen, welche Hilfe sie wann erbringen können. Geldspenden sind an die Gemeinde willkommen. Sie können an die Gemeinde Plankstadt, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE 93 6725 0020 0022 5001 04, Stichwort: Ukraine, oder an Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, Commerzbank, IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600, Stichwort: Nothilfe Ukraine, gesendet werden. Sachspenden werden aus organisatorischen Gründen nicht angenommen, sondern konkret angefragt. zg

Schon jetzt erreichen den Verwaltungschef überwältigend viele Hilfsangebote aus der Bevölkerung: „Dafür danke ich den ,Plänkschdern’ sehr.“ Zurzeit sei jedoch Ruhe, das Erleben von Sicherheit, das Beste für die Familie, die Einzelpersonen. In der Mehrzweckhalle wurde vom DRK eine Notunterkunft eingerichtet, in der auch das gemeinsame Essen eingenommen wird. Drescher dankt: „Die Restaurants ,Wintergarten’ in Plankstadt und ,Schützenhaus’ in Oftersheim spenden Mahlzeiten und auch das DRK Plankstadt versorgt mit warmen Gerichten.“

Für die medizinische Erstversorgung steht Dr. Heike Gossé aus dem Hausarztzentrum im „Adler“ parat. Zurzeit unterstützen Gemeindemitarbeiter bei den diversen Anträgen, die für die Neuankömmlinge anstehen. „Es wird viel Unterstützung gebraucht, wenige sprechen Englisch, die meisten Ukrainisch oder Polnisch“, schildert Drescher, „wir haben so viel, wir können etwas davon abgeben.“ Es würden Übersetzer gebraucht und Menschen, die die Geflüchteten „an die Hand nehmen.“ Patenschaften wären eine unterstützende Aktion, die jedoch von der Gemeinde koordiniert wird. „Melden Sie sich und Ihr Hilfeangebot unter ukraine@plankstadt.de, wir werden eine Liste führen und konkret für Hilfestellungen Sie mit den Geflüchteten zusammenbringen“, so Drescher.

Geldspenden am effektivsten

Ebenso verhält es sich mit Spenden für Alltägliches, die seitens der Gemeinde in direkten Aufrufen auf der Homepage und im Telegram-Messenger erbeten werden, sobald etwas benötigt wird. „Bitte spenden Sie in erster Linie Geld, das derzeit effektiv hilft, weil die Gemeinde damit Notwendiges kaufen kann“, appelliert Drescher für Spenden auf das Gemeindekonto (siehe Infobox).

Dieser Aussage schließt sich Diakon Michael Barth-Rabbel von der Seelsorgeeinheit Schwetzingen und dort unter anderem zuständig für die Caritas-Hilfe an: „Wir haben schon mit sehr großer Resonanz Hilfsmittel gesammelt und in die Ukraine geschickt, was jetzt hilft, ist Geld, gleich welche Beträge gespendet werden.“ Barth-Rabbel versichert die Unterstützung seitens der Seelsorgeeinheit mit Ehrenamtlichen und auch in seelsorgerischer Art. Jonathan Schumann, Diakon der evangelischen Kirche in Plankstadt, avisiert ebenfalls Unterstützung: „Wo Hilfe nötig ist, sind wir da.“ Die Hilfsorganisationen sind über die Grenzen hinaus organisiert, sie besorgen alles Notwendige und bringen es mit Großtransporten ins betroffene Gebiet oder versorgen die in der Region Ankommenden. Im „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ arbeiten das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Caritas international, Unicef und die Diakonie gemeinsam. Bürgermeister Nils Drescher appelliert: „Jede noch so kleine Spende hilft.“