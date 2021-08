23 weitere Einheiten entstehen im Antioniusquartier

Plankstadt. Diringer und Scheidel startet mit Phase zwei bei der Vermarktung, in der weitere 23 Komfort-Eigentumswohnungen in den Häusern „Westende 61a und 61b“ auf dem südlichsten Baufeld im Antoniusquartier entstehen werden, teilt das Unternehmen mit. Die Grube sei ausgehoben, den Kran habe man bereits aufgebaut.

In den Häusern entstehen Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen von 36 bis 139 Quadratmetern. Alle verfügen über Terrassen beziehungsweise Balkone. Ausgestattet sind die Wohneinheiten unter anderem mit Fußbodenheizung, Eicheparkettböden und hochwertigen Sanitärobjekten. Video-Türsprechanlagen in jeder Wohneinheit und die Videoüberwachung der dazugehörigen Tiefgarage gehören ebenso zum Standard, teilt das Generalunternehmen mit.

