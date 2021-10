Plankstadt. Beim Auffahren auf die B535 ist eine 29 Jahre alte Frau mit einem Lkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam sie am Dienstag um 12 Uhr während des Schulterblicks von der Fahrbahn ab. Daraufhin lenkte die Frau ihren Audi nach rechts und stieß letztlich in die Leitplanke. Am Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in Höhe von 22000 Euro. Am Lkw entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1