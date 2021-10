72-Jähriger in kritischem Zustand

Plankstadt. Der 72-Jährige, der am Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr auf der Grenzhöfer Straße mit einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer kollidiert ist (wir berichteten), befindet sich nach aktuellen Informationen der Polizei in kritischen Zustand. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann an der Kreuzung mit der Straße „Jungholz“ einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden beide Beteiligten verletzt, der 72-Jährige erlitt sogar schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Auto gerettet werden.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall so stark beschädigt, dass sie im Anschluss abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Zeugen werden gesucht

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen suchen die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei jetzt Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Hergang des Zusammenstoßes geben können. pol

Info: Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter Telefon 0621/1 74 42 22 zu melden.

