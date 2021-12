Ab 1. Januar Rathaus-Besuch nur noch mit 3G

Plankstadt. Das Rathaus bleibt am Freitag, 31. Dezember, und am Freitag, 7. Januar, geschlossen. Ab 1. Januar ist der Zutritt zu kommunalen Verwaltungen in den Alarmstufen zudem nur noch mit 3G-Nachweis möglich. Die Corona-Verordnung schreibe diese Zugangsregelung „im Wege der Vollkontrolle“ ab Jahresbeginn vor, teilt die Gemeindeverwaltung mit. An Rathaus und Bauamt weisen Schilder auf diese Neuregelung hin.

Termine, die persönliches Vorsprechen notwendig machen, sollten auf ein Minimum beschränkt werden. „Kommen Sie zeitnah zum vereinbarten Termin und bringen Sie alle Nachweise über vollständige Impfung, den Genesenen-Nachweis oder einen aktuellen negativen Test mit. Diese werden kontrolliert“, schreibt die Verwaltung. Nicht immunisierten Besuchern werde der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Tests gestattet. zg