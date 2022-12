Abend für Ehrenmitglieder und Senioren bei der TSG Eintracht Plankstadt

Plankstadt. Zahlreiche Mitglieder der TSG Eintracht Plankstadt waren der Einladung des Vorstandes zum Ehrenmitglieder- und Seniorenabend in der Dr. Erwin Senn-Halle gefolgt. Geladen waren alle Mitglieder, die über 70 Jahre alt oder Ehrenmitglieder sind sowie alle, die für ihre langjährige Mitgliedschaft über 50, 60, 65, 70 oder sogar 75 Jahre geehrt werden sollten.

Marion Brazel begrüßte die Gäste, bevor es sich alle bei Kaffee und Kuchen gut gehen ließen. „Es war eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder mit alten Sportkameraden, guten Freunden, den Vorständen und Abteilungsleitungen auszutauschen“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung zur Veranstaltung. „So wurden angeregte Gespräche geführt, während die Mitglieder von Helfern aus den Abteilungen bedient und verköstigt wurden.“

Die Geehrten 75 Jahre Mitgliedschaft: Ernst Fackel, Herbert Janisch, Michael Leber. 70 Jahre: Anneliese Bartelmann, Heinrich Kolb, Heinrich Kolb, Andreas Kreis, Wolfgang Kurtz, Karl-Heinz Renkert, Dieter Rühle, Albert Schardt, Heinz Schardt. 65 Jahre: Wolfgang Geiger, Rüdiger Neidig, Karlheinz Ochs. 60 Jahre: Manfred Buchert, Margot Doll, Manfred Kanapp, Horst Mischkowski, Richard Rosenberger, Jürgen Treiber. 50 Jahre: Peter Baumann, Ursula Böckenhaupt, Günther Goedecke, Roland Müller, Johann Richter, Elke Storzer.

Anschließend folgten die Ehrungen: Monika Hönig bedankte sich bei den zu Ehrenden. „Ohne Menschen wie sie wäre der Verein nicht das, was er ist“, betonte Hönig. So manches Urgestein habe prägende Spuren hinterlassen. „Und dafür sind alle dankbar.“ Der Vereinsvorstand bedauerte: „Leider konnten nicht alle zu Ehrenden anwesend sein. Daher fiel das Gruppenbild in diesem Jahr etwas kleiner aus als gewohnt – Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch und alle präsentierten stolz ihre Urkunden und Anstecknadeln.“

Turngruppe gestaltet Programm

Zum Abschluss des Abendprogramms präsentierten einige Kinder der Turngruppe unter der Leitung von Barbara Haas und Anja Lederle ihr Können: Sie balancierten über eine Wackelbank, sprangen auf dem Trampolin und zeigten ihr tänzerisches Talent. Hierfür wurden sie mit großem Applaus und einem Dankeschön belohnt.

Danach klang der Nachmittag gemütlich aus, der Vorstand dankte den Helfern, die Gespräche wurden vertieft, manche Anekdote noch an den Tischen zum Besten gegeben und nach und nach verabschiedeten sich alle Vereinsmitglieder nach Hause.