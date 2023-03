Abend mit Evergreen-Melodien

Plankstadt. Auf Einladung der Bücherei Plankstadt findet am Donnerstag, 27. April um 20 Uhr ein Konzert unter dem Motto „120 Jahre Bühne“ statt. Dabei werden bekannte Melodien aus Operette, Musical, Evergreens und Film aus 100 Jahren Musikgeschichte präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sopranistin Martina Ahnepohl (Mehrer) aus Plankstadt wird mit ihren langjährigen musikalischen Wegbegleitern Siegfried Wosnitzka (Bariton) und Birgit Amail-Funk (Sopran und Flügel) das Publikum auf eine Erinnerungsreise in die erfolgreiche Zeit der deutschen Musikgeschichte mitnehmen und die Gäste mit unvergesslichen Melodien in vergangene Zeiten zurückversetzen.

Martina Ahnepohl und Siegfried Wosnitzka zeigten ihr musikalisches Talent bereits bei vielen Gelegenheiten, indem sie ihr Publikum durch Tonqualität und charmante Bühnenpräsenz begeistern. Birgit Amail-Funk leitet in der Musikschule Schwetzingen den Fachbereich Klavier und unterrichtet Gesang. Durch ihr großes Engagement in der Musikerziehung und durch zahlreiche Konzerte ist sie ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der regionalen Musikszene. Die Aufführenden tragen gemeinsam 120 Jahre Bühnenpräsenz in den Ratssaal des Gemeindezentrums Plankstadt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lutherhaus Chorkonzert in Schwetzingen: Hier erklingen sogar Lieder von Ed Sheeran Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geburtstagsfeier Bühnenshow in Eppelheim: Tess D. Smith ist Tina Turners Zwilling Mehr erfahren

Die Musizierenden bringen ein Best-of-Programm auf die Bühne, mit Titeln wie „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth, „Moonriver“ aus dem Film „Breakfast at Tiffanys, „You raise me up“, „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus der Operette Giuditta von Franz Léhar, um einige Beispiele zu nennen.

Umrahmt wird der Liederabend durch Text und Moderation der Buchhändlerin Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel Brühl und Schwetzingen.

Karten für 120 Jahre Bühne sind ab sofort im SZ-Kundenforum, Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen, unter www.reservix.de oder direkt in der Bücherei Plankstadt erhältlich. Sie kosten 12 Euro in der Kategorie 1 beziehungsweise 10 Euro in der Kategorie 2, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Plätze sind nummeriert.