Abfallmobil macht Station

Plankstadt. Sondermüll wie Renovierungsabfälle, Leuchtstoffröhren oder Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen separat entsorgt werden. Und so sammelt die AVR am Samstag, 9. Juli, in Plankstadt Sondermüll aus Haushalten.

In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. In vielen Haushaltsprodukten schlummern gefährliche Schadstoffe. Die Mengen sind verhältnismäßig klein, doch ihre schädliche Wirkung auf die Umwelt ist groß.

Bei der Schadstoffsammlung der AVR können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Am Samstag, 9. Juli, können die Bürger solche Schadstoffe, die nichts in den Mülltonnen zu suchen haben, von 8 bis 12 Uhr in Plankstadt auf dem Festplatz beim Schadstoffmobil abgeben.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung beim Schadstoffmobil angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als jeweils 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein, betonen die Experten der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises. ras/zg