Abgespeckte Version

Plankstadt. „Einige Marktstandbetreiber sind bis einschließlich Donnerstag, 1. September, in Urlaub, viele Einwohner sind ebenfalls nicht da und genießen die Ferien im Schwimmbad, am See in der Ferne“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Auch wegen der hohen Temperaturen findet der beliebte Wochenmarkt daher leicht abgespeckt statt. An den Donnerstagen des 25. August und 1. September bieten die Standbetreiber ihre Waren von 9 bis 15 Uhr auf dem Festplatz an. An diesen Tagen sind der Obst- und Gemüsestand, Dampfnudeln und Pfälzer Leckereien, griechische Spezialitäten und die Putenmetzgerei vor Ort. Ab Donnerstag, 8. September, gelten die bekannten Öffnungszeiten des Marktes von 14 bis 18 Uhr. gvp

