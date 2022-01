Älteste Plankstadter Bürgerin verstorben

Plankstadt. Am 7. Januar ist Sannchen Treiber, geborene Wacker, (Bild) im Alter von 102 Jahren gestorben. Die älteste Bürgerin Plankstadts wurde am 1. Dezember 1919 im Waldpfad 16 geboren und wuchs in diesem Haus mit ihren beiden jüngeren Cousins, den Zwillingen Heinz und Hans Ochs, auf.

Nach ihrer Schulzeit erlernte Treiber den Beruf der Schneiderin und in all ihren Zeugnissen waren stets nur die besten Noten verzeichnet. Schon früh erlernte sie das Klavierspiel und die Musik begleitete sie durch ihr ganzes Leben. Auch ihr Ehemann Ernst Treiber war Mitglied in Plankstädter Tanzkapellen. Sie selbst spielte bei unzähligen Vereinsfesten und Feierlichkeiten in allen Sälen Plankstadts, die über ein Klavier verfügten. Sie hatte Auftritte bei den Basaren der evangelischen Kirchengemeinde und jahrzehntelang bereicherte sie die Veranstaltungen der Plankstädter Hausfrauen mit ihrem Klavierspiel. Im evangelischen Kirchenchor sang Sannchen Treiber aktiv bis ins hohe Alter von 99 Jahren und auch die TSG Eintracht Plankstadt verlor ihr ältestes Mitglied.

Herausragend und umfassend war Treibers vorzügliches Gedächtnis bis zu ihrem Tod – sie war es, die in vielen Gesprächen und Erzählungen ein ganzes Plankstädter Jahrhundert lebendig werden ließ. Verwandtschaftsbeziehungen der alten Familien der Gemeinde konnte sie mühelos beschreiben und erläutern sowie die Geschehnisse aus ihrem mehr als 100-jährigen Leben plastisch schildern und mit Leben füllen – von den Jahren nach dem Ende der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die Wirtschaftskrise 1929, die Zeit des Nationalsozialismus, den Zusammenbruch des Dritten Reiches, die schweren Nachkriegsjahre, die beginnende Zeit des Wiederaufbaus und die Jahrzehnte der Bundesrepublik bis hin zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, die Jahrtausendwende und die ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts. Wer verfügt schon über dieses enorme Wissen bei einem so wachen Geist?

Es war anrührend, wie sie Materialien wie Fotoalben oder schriftliche Unterlagen bereitgelegt hatte, wenn sie vorher darüber informiert war, was der Besucher wissen wollte. Bis zuletzt war Sannchen Treiber am Ortsgeschehen interessiert und noch im Alter von 100 Jahren Teil eines kurzen Films über ihre 1250-jährige Heimatgemeinde.

Jeder Besuch bei der alten Dame war immer ein Gewinn, denn von ihrem reichen Wissensschatz konnte jeder nur profitieren. Mit ihr ist wieder ein Stück des alten Plankstadts unwiderruflich gegangen. Was bleibt, ist eine Frau, mit der die Ortsgeschichte eng verbunden bleiben wird. Bild: Kobelke