Änderung der Fahrtroute ist derzeit in Planung

Plankstadt. Durch die Corona-Pandemie bedingte Einschränkungen im Busbetrieb, damit einhergehender Rückgang der Fahrgastzahlen, eine geänderte Fahrtroute ab Dezember und die verschobene Einweihung des neuen Busses mit Feier des fünfjährigen Bestehens waren die Schlagworte der kürzlichen Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins.

Der Vorsitzende Werner Wohlfahrt begrüßte eine respektable Zahl anwesender Mitglieder und bezeichnete den Bürgerbusverein als „kleinen Verein mit großer Wirkung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

In seinem Tätigkeitsbericht erläuterte Geschäftsführer Willi Lieske die Situation des Jahres 2020 mit einem Rückgang der Fahrgastzahlen um gut 6500 gegenüber 2019. Allerdings sei derzeit eine Trendumkehr feststellbar und die Zahlen stabilisierten sich. In der Planung sei derzeit eine Änderung der Fahrtroute, da der im Dezember öffnende Edeka-Markt an der Jahnstraße eine Haltestelle erhält. Die damit verbundenen Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Seit Anfang 2021 ist der neue Bus im Einsatz, konnte aber aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen bisher noch nicht offiziell eingeweiht werden. Diese soll in Kürze nachgeholt werden, verbunden mit dem Vereinsjubiläum, um allen Sponsoren und Unterstützern zu danken. Abschließend honorierte Willi Lieske in sehr persönlichen Worten die ausscheidenden Fahrerinnen Susanne Fiedelak und Andrea Stodt sowie den ausscheidenden Fahrer Rolf Hamm.

Kassierer Andreas Kistner erstattete der Versammlung seinen Kassenbericht und führte aus, dass der Busbetrieb trotz Verlusten im Jahr 2020 auf finanziell gesunden Füßen stehe und die Gewährung einer Corona-Prämie seitens des Landes, die der Verein beantragt hat, noch ausstehe. Roswitha Kolb bescheinigte eine einwandfreie und sorgfältige Kassenführung und dankte Andreas Kistner für seine Arbeit.

Heiner Wolf als Vertreter der Fahrer freute sich in seinem Bericht besonders über die neuen Fahrer Norbert Engelhardt, Kirsten Neuer, Daniela Maiwald-Dober und Holger Reichardt. Er bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen hatten, im schwierigen Jahr 2020 den Busbetrieb zu gewährleisten.

Werbeaktion im Herbst

Manfred Berger beendete den formellen Teil, indem er die Entlastung des Vorstandes beantragte, die seitens der Anwesenden einstimmig ausgesprochen wurde. Eine rege Diskussion schloss sich an. Für den Herbst ist eine weitere Fahrer-Werbeaktion in Planung. Ziel ist eine Vergrößerung des Teams, um krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle künftig besser kompensieren zu können.

Interessierte Fahrer sind jederzeit willkommen, heißt es auf der Internetseite des Bürgerbusvereins. Fahrer müssen lediglich mindestens 21 Jahre alt sein, zwei Jahre Fahrpraxis haben, einen Führerschein der Klasse B besitzen und an einem Gesundheitscheck teilnehmen. Dieser wird in Eppelheim von einem Arbeitsmediziner durchgeführt. Alle Kosten werden vom Bürgerbusverein übernommen. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.buergerbus-plankstadt.de