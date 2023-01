Agenda hat viel vor

Plankstadt. Das nächste Aktiventreffen der Lokalen Agenda findet an diesem Dienstag, 24. Januar, im „Raum Castelnau“ des Plankstadter Rathauses statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung des Treffens stehen unter anderem die Pflanzaktion am Zeitzelochhügel, die im Dezember abgeschlossen, wurde, die Aufwuchskontrolle im Frühling, das Ergebnis der Beteiligung der Agendagruppe am Weihnachtsmarkt mit einem Stand mit K+K-Objekten sowie Bienenprodukten sowie die Restaurierung zweier Agenda-Nützlingshotels in der Feldflur den durch Bauhof.

Es folgt ein Vortrag Christoph Ruebelings zum Thema „Heizen mit Wärmepumpen in Bestandsbauten“, die anstehende Müllaktion von Gemeinde und Agenda am Samstag, 25. Februar, ab 9 Uhr, die Ankündigung des Vortrages des Grünen-Landtagsabgeordneten Andre Baumann unter dem Titel „Mikroplastik schadet Bodenorganismen“ am Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, sowie die Fotoausstellung von Lokaler Agenda und Kulturforum Anfang Juli.

Katastrophenschutz im Fokus

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ folgt unter anderem das Thema „Katastrophenschutz“ – Meldesystem, Notstrom, Wasserversorgung – die Punkte „Stop Flächenfrass zulasten der Landwirtschaft“, Klimaschutz und die Neugestaltung des Bücherschrankes. zg