Aktion für „Appel + Ei“

Plankstadt. Bei der Sitzung von Gemeinderatsfraktion und Vorstand der SPD Plankstadt wurde die Frage angesprochen, ob noch vor Weihnachten eine Spendenaktion zugunsten der Schwetzinger Tafel „Appel + Ei“ durchgeführt werden kann. Die Anwesenden sprachen sich übereinstimmend für die Aktion aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesammelt werden sollen wieder haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Es wurden die Bedenken geäußert, dass eine solche Sammlung von einigen Einwohnern angesichts der horrend steigenden Preise für Energie und Lebensmitteln als Zumutung betrachtet werden könnte. Schließlich müssten die Menschen selbst sparen, um unbeschadet über diese schwierige Zeit zu kommen. Am heftigsten treffe es aber die Bedürftigen. Ihnen nütze die Sammlung in der Vorweihnachtszeit. Betroffen sind hierbei auch Plankstädter Bürgerinnen und Bürger, die Kunden bei der Schwetzinger Tafel sind. Selbstverständlich werden Spenden in jeder Größenordnung dankbar entgegengenommen.

Die Eheleute Helmut und Jutta Schneider haben sich spontan bereiterklärt, die Sammelaktion wieder zu managen. Sie findet vom 1. bis 30. November im Grund 1 in Plankstadt statt. Kisten sind in der Hauseinfahrt aufgestellt, in die Sachspenden eingelegt werden können. Die Abgabe der Spenden erfolgt dadurch kontaktlos. sr