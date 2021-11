Aktion "Pflanzen für St. Nikolaus" in Plankstadt dauert an

Plankstadt. Fährt man an der katholischen Kirche St. Nikolaus in Plankstadt vorbei, kann man zwar im Außenbereich Baufortschritte bemerken, doch von einer Beendigung der Arbeiten und der Anpflanzung ist noch nichts zu sehen. Was in der Industrie schon seit einem guten Vierteljahr bekannt ist, hat auch die Pfarrgemeinde nun Corona-bedingt zu spüren bekommen: Fehlende Baumaterialien und nicht eingehaltene Liefertermine erschweren die Arbeit.

Dies führt zu Verzögerungen des Projektes rund um die Kirche und das Pfarrhaus. Was im Frühjahr begonnen wurde, wird wohl erst im Frühjahr 2022 beendet werden können. „Der herannahende Frost wird die Arbeiten nochmals verlangsamen. Einige Erfolge können aber doch verzeichnet werden“, so Bauleiter Michael Dursy.

Erste sichtbare Ergebnisse

Die Abdichtung der Kelleraußenwand des Pfarrhauses, die Verlegung der Leitungen zwischen dem Gebäude und der Sakristei sowie großflächige Pflasterarbeiten nannte Dursy. In Kürze, ergänzt der Bauleiter, soll auch das Massivmaterial, das heißt Naturwerkstein-Blockstufen, angeliefert werden, sodass der Fortschritt im Bereich zwischen der Sakristei und dem Pfarrhaus bald zu bemerken ist. „Man erkennt schon, dass es mal sehr schön aussehen wird“, sagt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und Sprecherin des Gemeindeteams Marion Kolb.

Wie alle Beteiligten ist auch Kolb gespannt auf die Beendigung der Arbeiten und das finale Erscheinungsbild der Außenanlage. Neben der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie verschiedener Pflasterarbeiten fehlen aktuell noch die Verlegung elektrischer Leitungen und eine größere Schautafel mit besserem Zugang von der Straße aus.

Die bisherige Resonanz auf die Fundraising-Aktion zur Finanzierung der Gestaltungsgmaßnahmen „ist sehr positiv“, heißt es aus der katholischen Kirchengemeinde. „Viele Menschen aus unterschiedlichen Orten haben sich mit einer Spende daran beteiligt und tragen dazu bei, insektenfreundliche Gewächse anzuschaffen. Natürlich stoßen solche Maßnahmen auch an der einen oder anderen Stelle auf Kritik. Das Projekt der Sanierung des Außenbereiches wird zwar subventioniert, doch ist die Summe, die auf die Kirchengemeinde zukommt, eine recht hohe“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen greife entsprechend die Rücklagen der Kirchengemeinde an, so die Verantwortlichen weiter.

Weitere Unterstützung vonnöten

„Daher hilft jeder noch so kleine Betrag bei der Finanzierung dieses umfangreichen Unterfangens“, so der Spendenappell der Kirchengemeinde. Gespendet werden kann auf das Konto der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN DE58 6725 0020 0025 0235 10, Verwendungszweck „Pflanzen für St. Nikolaus“, wobei am 31. Januar die Frist für die Möglichkeit der Namensnennung auf der Spendentafel endet. Das Anbringen des Namens ab einer Spende von 25 Euro ohne das ausdrückliche Einverständnis der Spender kann nicht erfolgen. Bei Interesse muss daher das Pfarramt in Schwetzingen kontaktiert werden.

Pfarrer Uwe Lüttinger möchte die Einweihung des neuen Außengeländes rund um die Kirche St. Nikolaus im Frühjahr nächsten Jahres mit einem festlichen Gottesdienst feiern und dabei unter anderem auch die Spendentafel im Kirchenfoyer enthüllen. zg