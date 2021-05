Am Karfreitag des Jahres 1945, also am 30. März, rückten die Truppen der VII. US-Armee aus Richtung Neckarhausen/Edingen/Grenzhof kommend in Plankstadt ein. Wie überall war die Bevölkerung besorgt über das zu erwartende Verhalten der Besatzungssoldaten. Diese Sorge war jedoch unbegründet, denn wer die Befehle der Amerikaner befolgte, hatte wenig zu befürchten.

Ein Stoßtrupp der

...