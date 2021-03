Plankstadt. Spaziergänger kennen das Schild in der Nähe der Gänsweid, welches auf den historischen Neckararm in Plankstadt hinweist. Auf der „Charte des alten Flusslaufs“ von 1850 ist der genaue Verlauf des Nebenarms dokumentiert. Er führte über den Grenzhof direkt nach Neckarhausen. Heute ist der Flusslauf nicht mehr zu erkennen.

AdUnit urban-intext1

Dies soll sich nun ändern, wie Bürgermeister Nils Drescher unserer Zeitung exklusiv berichtete. Der alte Neckararm soll als Kanal für die Freizeitschifffahrt mit ökologisch bepflanzten Uferstreifen neu errichtet werden. Die zu erwartenden Ökopunkte werden das neue Ausgleichskonto der Gemeinde deutlich befüllen. Das Ende des neuen Kanals wird die Gänsweid sein, hier kann die Geländestruktur genutzt werden, um einen Sportboothafen mit 60 Liegeplätzen für Boote von 6 bis 15 Metern Länge zu errichten.

Attraktiv für Touristen

Ziemlich verschlungen war der Neckar in früheren Zeiten. Diese alte Karte diente Bürgermeister Drescher als Inspiration für die Pläne. © Gemeinde

Ein Ankermieter sei bereits mit einem europaweit tätigen Charterunternehmen gefunden, welches künftig seinen Kunden das attraktive Revier des romantischen Neckartals für führerscheinfreie Urlaubsfahrten anbieten möchte. Dieses Unternehmen wird sich auch an den erheblichen Baukosten deutlich beteiligen. Es könnten rund 30 Arbeitsplätze für die Abwicklung der Vermietung und in der angegliederten Werft entstehen. Untergeordnete Hafenbecken sind im benachbarten Grenzhof in Zusammenarbeit mit der dortigen Gastronomie und in Neckarhausen geplant.

Aber die Gemeinde profitiert nicht nur von den zu erwartenden Touristen. So wird die Containeranlage am Festplatz nach der Fertigstellung des Rathauses Sitz der Hafenmeisterei. Es wird also in Zukunft keine Ausnahme mehr sein, wenn auf dem Festplatz wieder über Monate Segel- oder Motorboote abgestellt werden.

AdUnit urban-intext2

Abschließend bezeichnete Bürgermeister Drescher das Vorhaben als „einen einmaligen Glücksfall für alle Beteiligten“. Er liebe seine Gemeinde und ihre Bewohner so, wie sie sind. Das Einzige was in Plankstadt bisher wirklich gefehlt habe, sei ein Gewässer.