Altes Papier für den Verein

Plankstadt. Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Bücher und Kartons können am Samstag, 2. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr kostenlos auf dem Festplatz in Plankstadt abgegeben werden. Die Fußballabteilung der TSG Eintracht organisiert an diesem Tag eine Altpapiersammlung.

Die weist darauf hin, dass Klarsichthüllen, Plastik und Ringbücher mit Metall nicht abgegeben werden sollten, diese stellen einen großen Aufwand bei der Trennung während der Sammlung dar. Es darf ausschließlich Papier ohne Fremdstoffe angeliefert werden. Auch verunreinigtes oder geschreddertes Papier wird nicht angenommen.

Bei der Einfahrt zum Abgabebereich muss man sich kontaktlos per App registrieren (Luca-App), dann im Auto sitzenbleiben und alles so vorbereiten, dass die Helfer den Kofferraum entladen können. Falls das Aussteigen doch notwendig ist, muss die Maske aufgesetzt werden. zg