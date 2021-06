Altpapier wird am Festplatz gesammelt

Plankstadt. Wer Altpapier zu Hause hat, der kann das am Samstag, 3. Juli, zwischen 9 und 13 Uhr zur TSG Eintracht Plankstadt auf den Festplatz statt bringen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Bücher, Kalender, Kataloge und Kartons können kostenlos abgegeben werden. Klarsichthüllen, Plastik, Ringbücher mit Metall oder Ähnliches stellen einen großen Aufwand bei der Trennung während der Sammlung dar. Es darf ausschließlich das Papier ohne „Fremdstoffe“ angeliefert werden. Verunreinigtes oder geschreddertes Papier wird nicht angenommen.

Die Leitung der Sammlung übernimmt an diesem Tag die Karateabteilung. Wer sein Altpapier abgeben will, soll im Auto sitzenbleiben, schreibt die TSG weiter. Das Entladen des Kofferraums übernehmen die Helfer vor Ort. Die Kartons sollten deshalb so vorbereitet werden, dass das Ausladen möglichst einfach ist. Falls das Aussteigen doch notwendig ist, muss zum Schutz eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. zg