Amtsleiter bleibt bei der Gemeinde

Plankstadt. Stephan Frauenkron, Hauptamtsleiter im Plankstadter Rathaus, hat für die Bundestagswahl kandidiert. Im Wahlkreis Mannheim trat er für die Freien Wähler an.

Für den Bundestag reichte es am Ende nicht – Frauenkron wird Plankstadt also als Hauptamtsleiter erhalten bleiben. Er erreichte 2,27 Prozent der Wählerstimmen in Mannheim. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, erklärte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Denn vor allem, wenn man Erst- und Zweitstimmen vergleicht, schneidet Frauenkron im Wahlkreis gut ab: Gingen nur etwa 1800 Zweitstimmen an die Freien Wähler, heimste der Bundestagskandidat über 3100 Erststimmen ein. Für Frauenkron sei der Bundestagswahlkampf auf jeden Fall eine tolle Erfahrung gewesen, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. caz