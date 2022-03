Andacht zum Bild des Schattens

Plankstadt. Die dritte musikalische Andacht in der Passionszeit findet am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr in der evangelische Kirche in Plankstadt statt. Dabei geht es um das Thema Schatten.

Das Bild des „Schattens über deiner rechten Hand“, das Katrin Borrmann interpretiert, stammt aus der orientalischen Dichtung (Psalm 121) und ist sicher positiv besetzt; aber an dem Abend soll auch die dunkle Seite des Lebens, die Schattenseite eben, nicht ausgeblendet werden.

Martina Ahnepohl bereichert die Andacht mit Liedern von Mendelssohn, Schubert und einer Arie aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Die Texte verschweigen unsere Fragen nicht und sie geben auch Antworten. Die vertraute Musik vermag Trost zu spenden, wo uns manchmal die Worte fehlen. zg

