Angebot für die Kleinsten

Plankstadt. Einmal im Monat bietet das Büchereiteam von Plankstadt ab sofort wieder Lesespaß für die Allerkleinsten an – los geht’s am Dienstag, 5. April, 9 bis 9.45 Uhr. Es wird vorgelesen, gesungen, Fingerspiele gespielt und gebastelt.

Gemeinsam mit den Eltern entdecken die Kinder Freude an der Sprache und Spaß an Büchern. Zudem wird die Aufmerksamkeit geschult, Kreativität gefördert und die Eltern können sich Anregungen fürs Vorlesen zu Hause holen.

Die „Büchermäuse“ richten sich an Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung eines Elternteils beziehungsweise Oma, Opa oder einer sonstigen Betreuungsperson. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung in der Bücherei, Telefon 06202/20 06 57 wird gebeten. Die Plätze sind begrenzt. Für die Betreuungsperson gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Weitere Termine: Dienstag, 10. Mai und Dienstag, 21. Juni. zg