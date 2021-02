Plankstadt. Der Verein „Doomools un‘ jezzard“ hat schon verschiedene Straßen der Gemeinde in Bezug auf ihre Geschichte und ihre Gebäude vorgestellt, zuletzt die Luisenstraße (SZ vom Montag, 10. August). Nun geht es gedanklich in die Wilhelmstraße, die zur Zeit der Weimarer Republik noch Rathenaustraße hieß. Sie wurden etwa zur gleichen Zeit wie die Luisenstraße bebaut. Im Gegensatz zur geschwungenen Trasse der Luisenstraße verläuft die Wilhelmstraße allerdings kerzengerade von Süden nach Norden.

Anfangs hatte die Wilhelmstraße einen ausgeprägten dörflichen Charakter. An der Ecke mit dem Brühler Weg stand das eineinhalbgeschossige Wohn- und Geschäftshaus des „Hahne-Schusters“, in dem Schuhe verkauft wurden. Dem Haus schloss sich entlang der Wilhelmstraße eine große Tabakscheune an. Die Bauten wurden allerdings in den 1970er Jahren abgebrochen und auf dem Grundstück das Sparkassengebäude erstellt.

Merkwürdigerweise wurden in dieser Straße die Häuser auf der linken Seite zeitlich früher als die an der rechten errichtet. Im Lauf von Jahrzehnten wurden sie aufgestockt. Rechts befand sich im Anschluss an das Rathaus das frühere Feuerwehrgerätehaus.

Ein Haus mit vielen Nutzern

Wie in der Luisenstraße zeigte sich auch in der Wilhelmstraße der Einfluss der Bauweise der Schwetzinger Oststadt. Das beste Beispiel ist das Gebäude Wilhelmstraße 2. Es liegt ein Plan zur Umgestaltung der Fassade aus den 1920er Jahren vor. Das Erdgeschoss des Hauses wurde vielseitig genutzt. Noch einige Jahre nach 1945 befand sich dort die Post, danach wurde darin ein Handarbeitsgeschäft eingerichtet. Auch die Sparkassenfiliale hatte in dem Haus zeitweise ihr Domizil und der Plankstadter Polizeiposten war in dem gebäude ebenfalls vorübergehend untergebracht. Zur Zeit befindet sich das Bauamt der Rathausverwaltung dort.

Roter Klinker leuchtet

Eine weitere Besonderheit zeigen die Wohnhäuser Wilhelmstraße 28 und 30. Das rote Mauerwerk erinnert an die katholische Kirche und an den Wasserturm. Für die Maurerarbeiten bei der katholischen Kirche war neben einem weiteren Unternehmer Maurermeister Clemens Baumeister beauftragt worden. Die Maurerarbeiten für den Wasserturm wurden dann ausschließlich von seiner Baufirma ausgeführt.

Dass er beim Bau seiner Wohnhäuser in der Wilhelmstraße ebenfalls roten Klinker verwendete, ist nachvollziehbar. Clemens Baumeister machte als hervorragender Baumeister seinem Namen alle Ehre. Während des Baus der katholischen Kirche war er in Plankstadt hängengeblieben und heiratete eine Plänkschterin.

Die Wilhelmstraße entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer Geschäftsstraße. Nach dem Anwesen des „Hahne-Schusters“ befand sich das Haus es Tünchermeisters Karl Seitz, der sein Geschäft bis in die 1960er Jahre betrieb. An der Ecke zur Stefanienstraße war die Sattlerei und Polsterei Franz Berlinghof, und dort, wo heute die Allianz-Geschäftsstelle Claus Traxler ist, führte Frau Berlinghof ein Lederwarengeschäft.

Gegenüber, also an der anderen Ecke zur Stefanienstraße, führte Spenglermeister Theodor Berlinghof sein Ladengeschäft für Werkzeuge und Haushaltswaren. In diesem Straßenbereich war auch der Geschirrladen von Maria Klein, der Frau des ehemaligen Feuerwehrkommandanten Willi Klein. Zwischen Stefanienstraße und Moltkestraße hatte sich das Taxiunternehmen Rothacker, Wilhelmstraße 25, etabliert. Das Kurzwarengeschäft Schäfer in der Wilhelmstraße 23 bestand nicht allzu lange.

Zwei Lebensmittelgeschäfte befanden sich auf der linken Seite der Wilhelmstraße. An der Ecke Moltkestraßen war der Laden von Lenchen Dörsam. Ihr Mann Karl betrieb im rückwärtigen Bereich des Grundstücks eine Bäckerei. Frau Dörsam war eine geborene Treiber, genauer gesagt eine „Koche-Treiber“. Sie war bei ihren Kunden sehr beliebt. Da nach dem Krieg die Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Salz und Nudeln, in Tüten abgefüllt wurden, kauften die Kunden bei der „Koche-Dutt“ ein.

An der Ecke Hildastraße befand sich über Jahrzehnte hinweg der Lebensmittelmarkt der „Schleiche Sannche“. Das Geschäft wurde erst vor wenigen Jahren aufgegeben.

Schulbuchverlag und Schlosserei

Mitte der 1950er Jahre wurde das Wohnhaus Wilhelmstraße 31 zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut und darin der Schulbuchverlag Uli Geiß eingerichtet. Nach Verlagerung des Betriebs in die Schubertstraße wurde das Gebäude wieder zum reinen Wohnhaus umgestaltet. Ein gutes Beispiel dafür, dass die Wilhelmstraße ab den 1960er Jahren von einer Geschäftsstraße wieder mehr zu einer Wohnstraße wurde. Letztlich ist noch die Schlosserei Schultz zwischen der Hildastraße und der Leopoldstraße zu erwähnen. Auf der rechten Straßenseite befand sich im Haus Wilhelmstraße 4 das Friseurgeschäft des „Bopps-Rasierers“. Fritz Schwarz war sein Nachfolger, bevor er sein Geschäft im Waldpfad einrichtete. Das Friseurgeschäft des Eduard Hoffmann, „Hoffmanns Waddl“ genannt, hat sich bis heute als Salon Wyss gehalten. Die Schreinerei Kraus ist laut dem Verein „Doomools un‘ jezzard“ auch noch zu vermerken. Sie gab schon in den 1960er Jahren den Betrieb auf.

Über die einst renommierte Gaststätte „Roter Schneider“ mit Metzgerei an der Ecke zur Hildastraße wurde bereits ausführlich berichtet. Ergänzend hierzu stellt der Verein noch eine Episode in seinem heimatgeschichtlichen Rundgang vor. Am 4. Juli 1954 fand das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft in Bern zwischen Ungarn und Deutschland statt. Das Spiel wurde vom Fernsehen übertragen. In jener Zeit gab es in Plankstadt nur sehr wenige Fernseher. Der „Rote Schneider“ hatte ein solches Gerät. Die Gastwirtschaft war bei der Übertragung brechend voll. Nicht mal Stehplätze gab es noch. Über viele Jahre wurde die Metzgerei von Familie Wettstein betrieben. Seit einiger Zeit befindet sich darin eine Filiale der Schwetzinger Metzgerei Back darin.

Letztendlich sind laut „Doomools un‘ jezzard“ noch das Krautschneidgeschäft und Schrotmühle Rösch an der Ecke zur Leopoldstraße und davor die Schreinerei Gaa zu nennen. Beide Betriebe wurden in den 1960er Jahren geschlossen.

In den 1980er Jahren wurde die Wilhelmstraße bis zur Straße Im Grund mit einer Wohnbebauung verlängert. Das kleine Bauernhaus, das sich an der Leopoldstraße befand, musste dabei abgebrochen werden.