Angepasster Betrieb an Heiligabend

Plankstadt. Der Bürgerbus fährt am Freitag, 24. Dezember, sowie am Freitag, 31. Dezember, jeweils nur am Vormittag. Der Bürgerbus kann bis zu acht Fahrgäste befördern. Die Fahrgäste haben alle einen eigenen Sitzplatz und es besteht Anschnallpflicht. Stehplätze sind gesetzlich nicht erlaubt. Für Kinder sind zudem Sitzerhöhung und Kindersitz vorhanden. Der Einstieg ist niedrig – außerdem steht eine Rampe zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Mittwoch, 24. November, gilt im Bus die 3G-Regel. Das bedeutet, dass Fahrgäste geimpft, genesen oder getestet sein müssen, um den Bus zu benutzen. Die entsprechenden Nachweise – Testergebnisse müssen aktuell sein – sind mitzuführen und müssen auf Nachfrage den Fahrern vorgezeigt werden. zg