In der 30er-Zone zu schnell gefahren, „nur mal kurz“ in zweiter Reihe gehalten oder mitten durch die Rettungsgasse gebraust – und schon liegt der Bußgeldbescheid im Briefkasten. Und das kann ganz schön teuer werden. Bereits seit Anfang November gilt nämlich der neue Bußgeldkatalog. Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, müssen seitdem deutlich mehr Strafe

...