  Anmelden zur musikalischen Andacht

Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 24. März, um 19 Uhr zur dritten musikalischen Andacht in der Passionszeit unter dem Titel „Der Friedenspfad –- ein gemeinsamer Weg“ in die Kirche ein. Christiane Stecker, die auch die Taizéandachten der Gemeinde gestaltet, betrachtet das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.

Musikalisch vertieft wird der Friedensgedanke mit Liedern aus der Friedensbewegung. Susanne Bohn (Gesang und Akkordeon) bringt bekannte Komponisten wie Fietz oder ein Lied aus dem Gesangbuch zu Gehör, sie führt aber auch in musikalisches Neuland. Aus aller Welt erklingen Töne des Friedens; Schritt für Schritt kommen wir so vorwärts auf dem verheißenen Friedenspfad.

Interessenten sollen per E-Mail oder unter der Telefonnummer 06202/2 15 65 im evangelischen Pfarramt zu dieser Andacht anmelden. Es gilt das bekannte Hygienekonzept der Gottesdienste und es besteht Maskenpflicht.