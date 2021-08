Ansturm bei Impfaktion - Backkünste helfen Flutopfern

Plankstadt. Kurz nach dem Beginn der Impfaktion an der Grillhütte am Freitagnachmittag hat sich bereits eine Schlange vor den Zelten des Mobilen Impfteams gebildet. Der Ansturm ist groß, viele Menschen möchten sich impfen lassen – vielleicht auch wegen der neuen Corona-Verordnung, die bald in Kraft tritt und bei der die 3-G-Regel eine wichtige Rolle spielt.

Gewählt werden kann zwischen den zwei Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson. Bei Letzterem ist nur eine Impfung nötig. Wer sich mit Biontech impfen lässt, bekommt seine Zweitimpfung dann im Impfzentrum in Heidelberg.

Carmen Knauer von den Landfrauen (links) und Thea Fritz vom Hausfrauenverein verkaufen gemeinsam Kuchen. © Zelt

Alena Maurer aus Brühl steht als eine der Ersten in der Schlange zur Registrierung. Über das Internet hat sie von der Impfaktion in Plankstadt erfahren. „Zeit und Ort haben gepasst, also bin ich einfach hergekommen“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schon 20 Minuten nach Beginn der Aktion ist Bernhard Müller von der Gemeindeverwaltung vollends zufrieden. „Es läuft sehr gut. Wer möchte, bekommt hier direkt den digitalen Impfpass mit“, erzählt er. Außerdem gibt es für diejenigen mit einer Eintrittskarte für das anschließende Konzert der Band „Amokoma“ kostenlose Verzehrbons. „Es ist wichtig, dass wir die Bevölkerung durchimpfen“, appelliert Bernhard Müller.

60 verschiedene Sorten

Während auf der Straße oberhalb der Gänsweid geimpft wird, verkaufen der Landfrauen- und der Hausfrauenverein an der Grillhütte selbst gebackene Kuchen, Torten und Kaffee. Gemeinsam haben die Frauen beider Vereine rund 60 verschiedene Kuchen zubereitet – und die Backkünste kommen bei den Besuchern super an. Die Bänke füllen sich, Kuchenpakete wandern über den Tresen und Kaffee wird in Tassen eingeschenkt.

„Wir sind froh, dass wir so viele fleißige Helferinnen haben“, meint Carmen Knauer, die Vorsitzende der Landfrauen im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist schön, dass wir uns untereinander nach der langen Corona-Pause endlich mal wiedersehen“, fügt Thea Fritz, die Vorsitzende des Hausfrauenvereins, hinzu. Die Geselligkeit habe den Mitgliedern sehr gefehlt.

Beide Frauen sind zufrieden mit dem großen Ansturm auf Kaffee und Kuchen – denn den Erlös des Verkaufes spenden sie an die Flutopfer-Katastrophenhilfe und damit an diejenigen, die binnen weniger Stunden alles verloren haben. „Viele Menschen haben uns auch zusätzlich Geld gespendet, das ist wirklich super“, sind sich die Vorsitzenden einig. Den gemeinsamen Kuchenverkauf auf die Wege geleitet hat im Vorfeld die Gemeinde. Und die Gäste genießen es, endlich wieder in geselliger Runde beisammen sitzen zu dürfen, wenn auch unter Einhaltung der Corona-Regeln. Bei strahlendem Sonnenschein wird erzählt und gelacht. Am Ende des Nachmittages sind fast alle Kuchen und Torten verkauft.

PCC bietet Burger und Pommes an

Im Hintergrund wird bereits alles für das Konzert am Abend vorbereitet. Tische und Bänke stehen auf der Wiese und der Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß (PCC), der das Publikum später mit Burgern, Pommes und anderen Leckereien versorgt, ist ebenfalls schon in seinem Pavillon zugange. 270 Karten für „Amokoma“ hat die Gemeinde im Vorfeld verkauft und 60 Helfer sind im Hintergrund im Einsatz. Auch Bürgermeister Nils Drescher ist vor Ort.

Derweil geht die Impfaktion weiter. 41 Menschen impft das Mobile Team des Rhein-Neckar-Kreises mit Biontech und Johnson & Johnson bis zum Abend und auch einige Verzehrbons für das Konzert werden verteilt. Der Nachmittag im Freien ist ein voller Erfolg. Vereine, Gemeinde und Impfteam arbeiten Hand in Hand und schaffen es so, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen und gleichzeitig einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. caz