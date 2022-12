Anträge der Fraktionen: Klimaschutz und Vereinsförderung

Die Fraktionen haben für den Haushalt 2023 einige Anträge gestellt. So fordert die Plankstadter Liste (PlaLi) eine Ergänzung der Straßenbeschilderung durch Erläuterungen. Auf kleinen Zusatzschildern soll die Namensgebung der Straße erläutert werden – mit Ausnahme selbsterklärender Begriffe wie bei der Schwetzinger Straße. Der Antrag wurde zur weiteren Beratung in den OBU-Ausschuss verwiesen.

Außerdem beantragte die PlaLi die Anschaffung von Klappstühlen für die Grillhütte und die Installation einer Steckdose am Grillplatz. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung. Die CDU-Fraktion wollte, dass die Verwaltung zeitnah Projekte entwickelt und umsetzt, die einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität der Gemeinde leisten. Vor allem Photovoltaik solle ausgebaut und dafür ausreichend Haushaltsmittel eingeplant werden. Die Gemeindeverwaltung hatte entsprechende Maßnahmen – 60 000 Euro – bereits in die Finanzplanung aufgenommen. Sie soll diese nun umsetzen.

Die Fraktion hat auch beantragt, einen Sonderfonds für Plankstadter Vereine bereitzustellen, die von den explodierenden Energiekosten betroffen sind. Die Verwaltung plant dazu, im ersten Halbjahr 2023 ein Konzept zur Unterstützung der Vereine auszuarbeiten. Der Antrag wurde zur weiteren Beratung in den Ausschuss verwiesen. Auch hat sich die CDU die Anpflanzung eines Tiny Forests, also eines kleinen verdichteten Stadtwalds, gewünscht. Der Antrag wurde ebenfalls in den Ausschuss verwiesen, da hier Flächen aus der Landwirtschaft umzuwidmen seien.

Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) setzte sich gleichfalls für ein Energiegeld für Vereine ein. Der Antrag geht in dieselbe Richtung wie jener der CDU und wird somit bei Zeit im Ausschuss beraten.

Der Gemeinderat beschloss alle Anträge beziehungsweise deren Verweise in die entsprechenden Ausschüsse einstimmig. caz