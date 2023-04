Appell an soziale Verantwortung der Regierung

Plankstadt. Diskussionsfreudig zeigten sich die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Plankstadt bei der Hauptversammlung. Befreit vom Korsett der Corona-Pandemie zeichnete die Vorsitzende Gaby Wacker in ihrem Rechenschaftsbericht die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Kaffeenachmittag mit Ehrungen, Ausflug, Weihnachtsfeier, Teilnahme am Ferienprogramm und mehr konnten wieder durchgeführt werden.

Bei der Totenehrung erinnerte sie speziell an den verstorbenen Walter Fritz. Er war 17 Jahre Awo-Mitglied und unterstützte den Vorstand gerne, zum Beispiel als Kassenprüfer. Zustimmend wurde der Bericht von Kassierer Walter Stumpf zur Kenntnis genommen, der einen kleinen Plusbetrag auswies.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ berieten die Anwesenden über das Ziel des diesjährigen Ausflugs. Er führt am 9. September nach Mainz. Einig war man sich darüber, die Zusammenarbeit mit den Nachbarortsvereinen zu intensivieren, um Angebote effektiver ausnutzen zu können. Die Weihnachtsfeier findet darüber hinaus in diesem Jahr am Sonntag, 17. Dezember, statt.

Auswirkungen des Krieges

In einer engagierten Debatte sprach man sich gegen eine persönlich durchzuführende Landessammlung aus. Der Ukraine-Krieg habe große Auswirkungen sowohl in der gesamten Welt – beispielsweise mit Blick auf die Getreidelieferungen oder auf die zunehmende Flüchtlingsbewegungen – als auch in Deutschland. Hohe Inflation und explodierende Energiekosten belasten den Einzelhandel ebenso, wie alle Bürger – trotz staatlicher Hilfen, betont der Verein in seiner Mitteilung. Für die Opfer beim furchtbaren Erdbeben in der Türkei und Syrien habe man außerdem gerade zu Spenden bei Awo-International aufgerufen. Gerne nimmt der Ortsverein aber Einzelspenden entgegen, die steuerlich absetzbar sind und auf das Konto bei der Sparkasse, IBAN DE02 672 500 20 00 22500 481, der AWO Plankstadt eingezahlt werden können.

Bei jungen Menschen sichtbar

Die Altersstruktur der Mitglieder macht allen Sorgen und war ebenfalls Thema der Gespräche unter „Verschiedenes“. In naher Zukunft will man über einen Facebook-Zugang online in den sozialen Medien bei jungen Menschen sichtbarer werden.

Beim Ferienprogramm der Gemeinde Plankstadt in den Sommerferien wird das Jugendwerk der Awo Rhein-Neckar außerdem auch wieder teilnehmen. Michael Klein möchte dabei erstmals einen Computerkurs anbieten, bei dem hinter die Handy-Oberfläche geblickt und IT-Zusammenhänge vermittelt werden sollen.

Fehlende Mittel bei der Pflegeversicherung und die finanzielle Absicherung der Kindergrundsicherung brachte Gerhard Wacker als Themen ein, die vom Awo-Bundesvorstand eingefordert werden. Auch hierüber entspann sich eine informative Diskussion, die häufig eigene Erfahrungen widerspiegelte.

„Es kann nicht sein, dass diejenigen, denen es eh schon schlecht geht, wieder die dünne Suppe auslöffeln müssen“, appellierten die Plankstadter Awo-Mitglieder abschließend geschlossen an die soziale Verantwortung der Bundesregierung bei den anstehenden Haushaltsberatungen. zg