Plankstadt. Gerade sieht es wenig einladend aus, das zukünftige Bürgerbüro im alten Sparkassengebäude in der Wilhelmstraße. Der Boden unter dem Vordach ist entfernt, die Wände sind ebenfalls nackt. Die Schiebetür ist noch vorhanden und deren Glasflügel geben den Blick frei auf die ehemalige Schalterhalle. Sie ist nicht wiederzuerkennen, denn sie ist komplett entkernt. „Trennwände, Einbauschränke und die Möblierung haben wir bisher entfernt“, erklärt Architekt Jürgen Roth.

Auch die Holzdecke ist weg, die sogar für eine Überraschung gesorgt hat. Denn unter der bekannten Decke zeigte sich eine zweite Schicht. Auch außen zeigen sich die Arbeiten. So ist die Steinverkleidung der Fassade abgenommen worden. So weit, so gut. Wie es jetzt weitergeht, da sei es ein bisschen so wie mit dem Impfstoff gegen Corona, meint Jürgen Roth mit einem Augenzwinkern. Man könne es einfach nicht genau sagen. Corona hat nämlich durchaus auch Auswirkungen auf die Lieferketten und die einzelnen Firmen. Beim Ablauf sei man festgelegt. Wenn es an einer Stelle stocke, dann hänge auch der Rest.

Trockenbauwände einziehen

Momentan warte man auf den Fensterbauer und dementsprechend die neuen Fenster. Wenn diese eingebaut sind, könne es mit dem Innenausbau weitergehen. Jürgen Roth zeigt einen Grundriss der geplanten Räumlichkeiten. Denn so groß, wie die Halle derzeit ist, bleibt sie nicht durchgängig. Vielmehr werden Trockenbauwände eingezogen, um den Raum zu unterteilen.

Direkt beim Eingang soll es – wie bisher auch – einen Empfangstresen geben. Außerdem werden, wenn man sich dann nach links wendet, drei Schalter entstehen, an denen die Verwaltungsmitarbeiter die Bürger bedienen. Hinter ihnen wird in Einbauschränken Platz für Material sein. An der Wand, die in Richtung Eisdiele liegt, wird ein Durchbruch für ein Fenster gemacht. Unter diesem können die Bürger warten, wenn sie mit ihrem Anliegen noch nicht an der Reihe sind.

Der Rest wird in Büros unterteilt. „Es sind Einzeln- und Doppelbüros. Bei den Planungen haben wir uns nicht von einer konkreten Belegung leiten lassen, da sie mobil und flexibel nutzbar sein sollen – also nicht nur für eine bestimmte Konstellation in der Verwaltung, sondern für die nächsten Jahrzehnte“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher bei der Baustellenbegehung.

Für eine flexible Nutzung sorgt auch ein Multifunktions- beziehungsweise Besprechungsraum am hinteren Ende des Gebäudes. Dort wird auch ein Bildschirm installiert sein. „Dann können wir dort zum Beispiel auch Smartphonekurse mit der Senioreninitiative anbieten oder Sprachkurse in der Flüchtlingshilfe“, hat Drescher schon Ideen. Weiterhin werden weitgehend alle Beratungsangebote und das Integrationsbüro sowie der Gemeindevollzugsdienst ihren Platz in dem Gebäude finden. „Eben alles, was der Bürger von der Gemeinde will“, so der Bürgermeister. Im gegenüberliegenden neuen Rathaus findet sich der Rest der Verwaltung, bei der der Bürgerkontakt mit Terminvergabe funktioniert.

Einwurf zum Tresor

Ebenfalls ein Teil des Besprechungsraums wird der Wandschmuck sein, der an der hinteren Wand angebracht ist. Er stammt von Heinz Friedrich. In dessen Nähe ist übrigens auch ein Einwurf zum Tresor von außen, in den dann beispielsweise die Einnahmen vom Häckselplatz oder Ähnliches geworfen werden können. Den Tresorraum der Sparkasse hat die Gemeinde übernommen und wird ihn in dieser Funktion auch weiter nutzen. Schließlich gibt es allerhand, was eine Gemeinde auch wegschließen muss, wie zum Beispiel Ausweisformulare oder wertvolles Archivgut. Apropos Archiv. Dieses zieht gerade in zwei Räume im Keller des alten Sparkassengebäudes um. Die Regale sind zum Teil schon gefüllt. Aus dem Standesamt wurden die Rollschränke abmontiert und dort wieder aufgebaut. Die holzgetäfelte Decke wurde rausgenommen.

Eine kleine Teeküche, ein großer Archivraum für das Bürgerbüro, ein Hausmeisterraum mit kleiner Werkbank und eine Personalumkleide machen das neue Gebäude komplett. Angepeilt war eine Fertigstellung im August, inwieweit das gehalten werden kann, wird sich zeigen. Der Kostenrahmen liegt mit den Arbeiten für das Gemeindearchiv bei rund 800 000 Euro. Das Gebäude war im Juli 2020 von der Sparkasse Heidelberg an die Gemeinde übergeben worden, nachdem die Bank in das neue Dienstleistungsgebäude auf dem Adler-Areal gezogen war. Die Gemeinde hatte das Gebäude im Jahr 2018 gekauft. Im Oktober 2019 hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Ausführung der Arbeiten getroffen.