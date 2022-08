Auf fünf Plätzen ausprobieren

Plankstadt. Rund 20 Kinder im Grundschulalter fanden sich am Montagmorgen auf der Tennisanlage des Tennisclubs Plankstadt ein, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Die Organisatorin des Ferienprogramms, Annabel Wettstein, stellte kurz den Verein mit seinem Tenniscenter und den Übungsleitern vor und erklärte den Ablauf des Schnuppertennistages. Es waren extra fünf Tennisplätze reserviert, die Kinder wurden in fünf Teams eingeteilt und alle 15 Minuten wurden die Stationen gewechselt.

Auf jedem Tennisplatz stand ein Übungsleiter, der den Kindern den Tennissport in verschiedenen Übungen näherbrachte: Vorhand, Rückhand, Volleys, Kondition, Schnelligkeit und Beinarbeit. Alle Kinder wurden spielerisch von verschiedenen Vereinsmitgliedern an den Sport herangeführt. Die Kinder waren mit großer Begeisterung und Motivation dabei. Die jungen Gäste wurden mit kühlen Getränken versorgt. Auch gab es ein kleiner Snack und etwas Süßes dazu.

„Ziemlich cool“

Schon bei der ersten Trinkpause meinte ein Kind „ich glaube Tennis ist ziemlich cool“ und auch ein Elternteil, das von außen zuschaute, fand das Programm toll. Jedes Kind erhielt eine Urkunde mit drei kostenlosen Tennisschnupperstunden. Die Begeisterung war so groß, dass noch Jungen und Mädchen nach der offiziellen Beendigung des Tennisvormittags alleine ohne Trainer weiterspielen konnten.

Der Vorsitzende, Roland Wahl, dankte allen Übungsleitern, Annabell Wettstein, Udo Jeckel, Arne Maier und Neele Maier, denn ohne ihre Unterstützung sei ein solches soziales Projekt nicht durchführbar, findet er. zg