Aus für Plakatträger in Plankstadt: Litfaßsäulen werden abgerissen

Plankstadt. Die Litfaßsäulen in der Kommune sind kein einfaches Thema. Auf die Tagesordnung des Verwaltungs- und Finanzausschusses gebracht hatte es die Plankstadter Liste (PlaLi) mit ihrer Anmerkung, dass die mittlerweile rund 50 Jahre alten Säulen in einem schlechtem Zustand seien. Mehrere Beschwerden der Bürger über umherflatterndes Papier und teilweise auch nicht gewünschte Werbebotschaften – auf die die Gemeinde allerdings keinen Einfluss hat – brachten die Kommune schließlich dazu, den Vertrag mit der Firma AWK DPW Plakat-Werbung zu kündigen. Damit fehlen der Gemeinde jährlich 750 Euro an Einnahmen, die den Arbeitsaufwand um die Säulen durch Bauhof und Verwaltung laut Vorlage allerdings schwer rechtfertigten.

Nun galt es also zu entscheiden, was mit den acht Litfaßsäulen passieren soll. Das Thema war schon einmal auf der Tagesordnung und stand in der jüngsten Ausschusssitzung nun wiederholt zur Debatte.

Die Litfasssäule am Festplatz soll erhal-ten bleiben. © Zelt

Das Bauamt schätzt die Sanierungskosten auf rund 4000 Euro pro Säule, der Abbruch schlage mit je etwa 800 Euro zu Buche. Die Verwaltung habe allen Schulen und Kindergärten in Plankstadt die Säulen als Gestaltungsfläche angeboten – allerdings hatte keine Einrichtung Interesse.

Die Verwaltung schlug vor, die Plakatsäulen bis auf die Säule auf dem Festplatz zu entfernen. Diese solle renoviert und mit Werbung für den Wochenmarkt gestaltet werden. 6000 Euro würden Sanierung und Umgestaltung zusammen an Kosten verursachen.

Schnell wurden im Ausschuss zwei Positionen deutlich: Während die CDU, vertreten durch die Fraktionsvorsitzende Jutta Schuster, Isabel Heider und Dr. Felix Geisler und Jutta Schneider, Fraktionsvorsitzende der SPD, sich für den Vorschlag der Verwaltung aussprachen, wollten Fredi Engelhardt, Ulrike Breitenbücher und Karolin Kolb von der PlaLi sowie Fraktionssprecher Thomas Burger und Viviane Reise von der Grünen Liste Plankstadt (GLP) zumindest einen Teil der Säulen erhalten.

Mit Graffiti verschönern

„Wir finden es richtig, dass einige Säulen abgerissen werden, aber nur eine zu erhalten, das ist zu wenig – allein wegen der Historie“, sagte Ulrike Breitenbücher (PlaLi). Man könne sie beispielsweise mit Graffiti verschönern. Außerdem verlangte sie einen konkreten Plan mit den Standorten der Litfaßsäulen. Auch Karolin Kolb sprach sich dafür aus, Künstlern dort die Möglichkeit zu geben, sich kreativ auszuleben.

Jutta Schuster (CDU) sah es als guten Kompromiss, eine Litfaßsäule stehen zu lassen. „Natürlich wäre es schön, Künstler zu finden, die kreativ werden – aber man muss dafür eben Geld in die Hand nehmen und Vandalismus ist zusätzlich ein großes Problem“, führte sie aus. Auch Bürgermeister Nils Drescher fürchtete, dass etwaige Kunst einfach überschmiert würde. Das sehe man ja bereits an der Schutzhütte.

Thomas Burger (GLP) schloss sich der Meinung der PlaLi an. Alle Säulen zu entfernen, das sei zu radikal. Man könne jährlich Aktionen starten und Bildercollagen auf die Säulen kleben – das koste natürlich Geld, sei aber wertvoll für die Kultur im Ort. Fraktionskollegin Viviane Reize betonte, dass es eher um die Grundierung gehe und man im Nachhinein dann einen Aufruf zur Gestaltung starten könne.

„Ich sehe das pragmatisch“, meinte Jutta Schneider (SPD). Die meisten wüssten ja nicht einmal, wo die Säulen stünden. Die Säule am Festplatz zu erhalten, halte die SPD für eine gute Idee. Eventuell könne man ja auch einen kleinen Bereich der Säule dem Jugendbeirat zur Verfügung stellen.

Thomas Burger beantragte schließlich die Verschiebung des Punktes, damit die Fraktion gemeinsam mit der PlaLi konkrete Vorschläge ausarbeiten könne. Dem Antrag schloss sich die PlaLi an. Mit genau fünf Fürstimmen von PlaLi und GLP und fünf Gegenstimmen von CDU, SPD und dem Bürgermeister wurde der Antrag aber abgelehnt.

Stattdessen stellte Drescher einen Kompromiss vor: „Wir erhalten drei Säulen, von denen eine am Festplatz mit Werbung auf den Wochenmarkt aufmerksam machen soll.“ Die übrigen zwei saniere die Kommune und schaue dann, wie sie konkret gestaltet werden sollen. Bei vier Gegenstimmen von CDU und SPD stimmte der Ausschuss schließlich für diesen Vorschlag. Ein Blick auf die Kosten ergibt dabei Ausgaben von rund 18 000 Euro: Etwa 14 000 Euro kosten Sanierung und Wochenmark-Werbung, weitere 4000 Euro der Abriss der fünf übrigen Säulen.