Aus Stuttgart kommen 2,37 Millionen

Plankstadt. Das Land fördere sowohl den Ersatzneubau der Kultur- und Sporthallen mit rund einer Million Euro als auch die Sanierung des Lehrschwimmbeckens der Gemeinde mit 1,35 Millionen Euro, teilt die Plankstadter Verwaltung mit (wir berichteten). Die Mittel für das Becken stammten aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS), ein Zusatzprogramm der Städtebauförderung für die Ortsmitte. Die Ersatzneubauten für die Mehrzweckhalle und die Dr.-Erwin-Senn-Halle würden aus den regulären Sportstättenförderungsmitteln des Landes subventioniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gelder setzten „ein klares Signal in schwierigen Zeiten“ für die Weiterführung der Projekte. „Trotz rapid steigender Baupreise und Materialknappheit ist es wichtig, weiter an der Sanierung der Infrastruktur in Plankstadt zu arbeiten und die dringend erforderlichen Maßnahmen auch umzusetzen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Bürgermeister Nils Drescher bedankt sich darin bei den Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann (Grüne), Daniel Born (SPD) und Andreas Sturm (CDU).

Zum Stand der Umsetzung der Sanierungsprojekte schreibt die Verwaltung: „Bei den Kultur- und Sporthallen ist zwischenzeitlich der Bauantrag gestellt. Aktuell stimmen sich der Erschließungsträger, die beauftragten Büros für die energetische Quartiersentwicklung und das Planerteam der Kultur- und Sporthallen zu dem konkreten Ablauf der einzelnen Bauabschnitte ab. Die Planer arbeiten an den Leistungsverzeichnissen für eine erste gebündelte europaweite Vergabe, die 60 Prozent des gesamten Kostenvolumens beinhalten soll.“ Geplant sei, dass der Gemeinderat im Dezember über die Vergabe des Projekts entscheidet. Die Sanierung des Schwimmbeckens sei noch nicht ganz so weit: Hier ist die europaweite Vergabe der Planungsleistungen auf den Weg gebracht. „Sobald die Planer gefunden wurden, ist auch hier ein zeitnaher Baubeginn möglich.“ Bei gutem Verlauf könnte mit dem Entkernen des Beckens noch Ende des Winters begonnen werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neubaugebiet Plankstadt bekommt gut 300 Neubürger im Gebiet "Kantstraße Nord" Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat In fünf Phasen wird die Ortsmitte von Plankstadt saniert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nach Unfall Feuerwehr Plankstadt bekommt Mitte 2023 ihr neues Fahrzeug Mehr erfahren

„Mit so viel Rückenwind aus Stuttgart fällt die Umsetzung der Projekte viel leichter“, schaut Nils Drescher positiv auf den Fortschritt der Maßnahmen. gvp