Ausflug mit der Awo

Plankstadt. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Plankstadt lädt Mitglieder, Freunde und Interessierte zum Jahresausflug nach Frankfurt am Main am Samstag, 10. September, ein. Dabei steht eine Rollator geeignete Stadtführung (90 Minuten) durch die „Neue Altstadt“ auf dem Programm. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Altstadt auf eigene Faust zu erkunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Start mit dem Bus ist am Samstag, 10. September, um 11.30 Uhr am Parkplatz „Vogelpark“, zehn Minuten später ab Rathaus. Der Abschluss findet in Bensheim im Gasthaus „Vetters Mühle“ statt. Gegen 20.30 Uhr ist die Gruppe wieder in Plankstadt. Für Nichtmitglieder betragen die Kosten 15 Euro, die Stadtführung kostet 5 Euro.Informationen erteilen Walter Stumpf, Telefon 06202/2 59 63, und Gaby Wacker, Telefon 06202/1 73 14, die Anmeldungen entgegennehmen. zg