Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt tagt

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am Montag, 3. Mai, um 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle statt. Hierzu sind die Bürger eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Auftragsvergaben für die Platzgestaltung an der Schwetzinger Straße/Waldpfad; Bekanntgaben des Bürgermeisters und Anfragen aus dem Gremium. Ein Exemplar der Tagesordnung liegt ab 17 Uhr im Innenraum der Mehrzweckhalle zur Einsichtnahme auf. Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

AdUnit urban-intext1