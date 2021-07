Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt tagt

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet an diesem Montag, 12. Juli, um 18.30 Uhr im Ratssaal in der Schwetzinger Straße 29 bis 31 statt. Neben mehreren Bauangelegenheiten und -anfragen wird unter anderem der Adventskalender am Rathaus vorgestellt. Außerdem sollen in der Sitzung vom Gremium die Arbeiten zur Erneuerung des Kühlbereichs in der Mehrzweckhalle und die Elektroarbeiten im evangelischen Gemeindezentrum vergeben werden. Darüber hinaus steht der Kauf einer Sanitäreinheit für den Wasserturm auf der Tagesordnung.

