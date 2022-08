Ausstellung ist bald geöffnet

Plankstadt. Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße hat am Sonntag, 28. August von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Jahresausstellung steht unter dem Motto „Plänkschter Köpfe’’. Es gibt in Plankstadt viele bekannte Persönlichkeiten, aber auch solche, die nie im Rampenlicht standen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausstellung bietet Informationen über Ärzte, Pioniere, Erfinder und andere Persönlichkeiten. Der zuständige Verein hat laut Pressemitteilung bei der Ausstellung Wert auf Vielfalt der vorgestellten Köpfe gelegt und eine Fortsetzung ist bereits geplant. Neben der Ausstellung sind auch das alte Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune zu besichtigen. Ebenso sind Sonderführungen für Klassen, Kindergärten, Vereine etc. möglich. Diese können unter der Nummer 06202/1 53 52 vereinbart werden. zg