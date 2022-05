Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Plankstadt. Ein neuwertiger VW Passat Variant mit dem Kennzeichen BB-PI 144 ist in der Karl-Theodor-Straße in Plankstadt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Pkw in der Nacht von Dienstag, 17. Mai, auf Mittwoch, 18. Mai, vor dem Anwesen Nummer 34 in der Karl-Theodor-Straße gestohlen, vor dem es geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Ob der Diebstahl dieses Fahrzeuges im Zusammenhang mit einem Pkw-Diebstahl in derselben Nacht in Sinsheim-Steinsfurt steht, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei schreibt.

Zeugen, die etwas über den Diebstahl wissen und oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.