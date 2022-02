Plankstadt. Eine aufmerksame Anwohnerin hat in der Eisenbahnstraße in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr Autoaufbrecher "in flagranti" erwischt. Sie bemerkte verdächtige Geräusche im Sinne von zersplitterndem Glas und stellte bei der Nachsicht laut Angaben der Polizei bei ihrem PKW eine eingeschlagene Dreiecksscheibe fest. Sowohl ihr Fahrzeug, als auch fünf weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe, waren aufgebrochen und durchwühlt worden.

Durch einen Nachbarn konnte der Tatverdächtige entdeckt werden, während er versuchte zu Fuß zu flüchten. Durch das beherzte Eingreifen des couragierten Mannes, konnte der alkoholisierte Täter bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Er wurde zum Revier Schwetzingen gebracht und nach Abschluss der Strafprozessualen Maßnahmen wieder

entlassen.