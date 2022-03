Awo Plankstadt plant wieder Veranstaltungen

Plankstadt. Die Aussichten auf verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und offenere Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie standen eigentlich an erster Stelle einer Vorstandssitzung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Plankstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Endlich ist es wieder möglich“, so die Vorsitzende Gaby Wacker, „Planungen zu gestalten, die gemeinsame Treffen und ein geregeltes Vereinsleben erlauben.“

Die Veränderungen bei den Covid-Auflagen machen es möglich, Termine in Präsenz durchzuführen. So legte man im Awo-Vorstand die anstehende Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen auf Samstag, 23. April, um 17 Uhr im Nebenzimmer der TSG-Gaststätte „Eviva“ fest.

Da die Mitglieder seit zwei Jahren keine Weihnachtsfeier mit Ehrungen durchführen konnte, solle dies an einem gesonderten Ehrungsnachmittag bei Kaffee und Kuchen und einem ansprechenden Programm am Samstag, 25. Juli, um 15 Uhr ebenfalls im „Eviva“, nachgeholt werden. Hierzu sind wieder alle Mitglieder und Freunde der Awo eingeladen. Entsprechende persönliche Einladungen erfolgen rechtzeitig.

Überschattet wurde das Vorstandstreffen von den furchtbaren Kriegsereignissen in der Ukraine. Alle Anwesenden stimmten mit den Erklärungen der Awo-Organisation ohne Wenn und Aber überein, in der festgestellt wird: „Den fortwährenden Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt die Awo scharf. Schon jetzt versuchen Tausende Menschen, sich in Sicherheit zu bringen, und sind auf der Flucht aus den Kriegsgebieten, insbesondere Kinder, Frauen und ältere Menschen. Viele Menschen werden sich hilfesuchend an Deutschland wenden. Die Arbeiterwohlfahrt appelliert angesichts der dramatischen Nachrichten aus der Ukraine an die Grundwerte der Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft und bereitet sich darauf vor, schutzbedürftigen Menschen aus der Ukraine zu helfen. Es geht um angemessene Unterkünfte, Verpflegung, medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und Informationen für Betroffene. Der Awo Bundesverband bittet die Bundes- und Landesregierungen, schnellstmöglich den Weg für unbürokratische Hilfen freizumachen.“

Akute Nothilfe vor Ort

Awo International hat dazu ein Spendenkonto eingerichtet und sondiert aktuell gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich Maßnahmen für die akute Nothilfe vor Ort. Spenden sind möglich über die Webseite www.awointernational.de sowie auf das Spendenkonto, IBAN: DE83 1002 0500 0003 2211 00, Bank für Sozialwirtschaft, Spenden-Stichwort: Nothilfe Ukraine. wac/zg